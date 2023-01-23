『[アジュガ] リュック マザーズバッグ デイパック レディース ブラック (80)【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 08時 22分に出品され04月10日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タテ44cmxヨコ32cmxマチ15cm
ポケットの数:7(外側4/内側3)
重量:470g
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¥ 7566
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落札価格7587円
275 入札履歴
終了
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