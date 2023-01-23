『イージーバッグ ランチ LL ベージュ 2000枚 福助工業 0472883 レジ袋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 26分に出品され03月24日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イージーバッグ ランチ LL ベージュ 2000枚 福助工業 0472883 レジ袋



【商品説明】

・サイズ : 巾（仕上げ巾）×長さ（mm）:500（330）×400 マチ（mm）:85 マチ（mm）:70

・入数 : 100枚×20袋（2000枚）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。