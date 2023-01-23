『イージーバッグ ランチ LL ベージュ 2000枚 福助工業 0472883 レジ袋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 26分に出品され03月24日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イージーバッグ ランチ LL ベージュ 2000枚 福助工業 0472883 レジ袋
【商品説明】
・サイズ : 巾（仕上げ巾）×長さ（mm）:500（330）×400 マチ（mm）:85 マチ（mm）:70
・入数 : 100枚×20袋（2000枚）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7587円
933 入札履歴
終了
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