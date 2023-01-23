『[ソト (SOTO)] 日本製 シングルバーナー 超薄型 (厚さ2.5cm) 収納ケース付 ソロ キャンプ ツーリング ・・・【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 17時 10分に出品され04月28日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ソト (SOTO)] 日本製 シングルバーナー 超薄型 (厚さ2.5cm) 収納ケース付 ソロ キャンプ ツーリング Gストーブ ST-320原産国:日本/使用時サイズ:幅15.3×奥行19.5×高さ7.7cm(本体のみ)/収納時サイズ:幅14.2×奥行7.8×高さ2.5cm/本体重量:380g/使用燃料:SOTO製品専用容器(ボンベ) [CB缶] (ST-760、ST-700)/発熱量:2.1kw (1800kcal/h)(ST-760使用時)/使用時間:約2.1時間(ST-760 1本使用時)/付属品:収納ケース、補助ゴトク出来る限り迅速に配達するため、委託先倉庫より発送いたします。配送方法は委託先倉庫が選択した方法になりますので、郵便局留めなどはご利用いただけません。