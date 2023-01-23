『Urbanista Chicago ワイヤレス イヤフォン Bluetooth スポーツ仕様 防水 キャリーポーチ付 (ブルー)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 22分に出品され03月15日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Urbanista Chicago ワイヤレス イヤフォン Bluetooth スポーツ仕様 防水 キャリーポーチ付 (ブルー)
【商品説明】
・シグネチャー アーバニスタ サウンド：シカゴは、お気に入りの音楽を聴いている時も電話で友人とチャットしている時も、10mmスピーカーを通して鮮明な高音域と豊かなサウンドで楽しいオーディオ体験を提供します。
・スカンジナビアスタイル：絡まりにくいフラットケーブルは、スタイリッシュ
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7586円
951 入札履歴
終了
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