『KNIPEX プライヤーレンチ コンフォートハンドル 150mm 8605-150 クニペックス 工具【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 26分に出品され03月05日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※写真は代表画像になります。実際の商品とは異なる場合がございます。
仕様、商品名、型番をご確認の上、ご購入をお願い致します。
※予告無く仕様変更、廃番になることがあります。
ご注文後に欠品の場合はご連絡させていただきます。
最大口開き(mm)：27全長(mm)：150調整(段階)：14ハンドルタイプ：コンフォートハンドルタイプ：コンフォート
クロムメッキ
パトライト 流線型回転灯 青 ( RWM-24-B ) (株)パトライト (メーカー取寄)
¥ 7585
光 (HIKARI) ゴムシートロール巻き 2×500mm GR2-500 5m[検索用キーワード＝ゴムシート ロール 2mm 50mm 天然ゴムシート ロール 5m]
¥ 7585
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¥ 7585
KOKEN コーケン 3726Z-280 Z-EAL 3/8首振ラチェットハンドル ロング 代引不可
¥ 7585
SANWA ハンズフリー拡声器スピーカー ( MM-SPAMP9 ) サンワサプライ(株)
¥ 7585
富士元 面取りカッター用チップ AC16N ( TXMT270506 AC16N )【3個セット】富士元工業(株)
¥ 7585
タンガロイ ソリッドドリル 2枚刃 DSE-F03 AH180 ( DSE0740F03 ) (株)タンガロイ (メーカー取寄)
¥ 7585
オグラ 長穴ロングポンチ 6.5×10mm ( 5323200 ) (株)オグラ
¥ 7585
オグラ 長穴ロングポンチ 8.5×13mm ( 5323220 ) (株)オグラ
¥ 7585
オグラ 長穴ロングダイス 6.5×10B ( 5357010 ) (株)オグラ
¥ 7585
オグラ 長穴ロングダイス 10×15B ( 5357130 ) (株)オグラ
¥ 7585
ピカ はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニット ( CSMA-PR1 ) (メーカー取寄)
¥ 7585
NB スライドガイド用レールSEBS9B形L=335 ( SEBS9B-335 ) 日本ベアリング(株) (メーカー取寄)
¥ 7585
落札価格7586円
804 入札履歴
終了
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