『KNIPEX プライヤーレンチ コンフォートハンドル 150mm 8605-150 クニペックス 工具【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 26分に出品され03月05日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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最大口開き(mm)：27全長(mm)：150調整(段階)：14ハンドルタイプ：コンフォートハンドルタイプ：コンフォート



クロムメッキ

カテゴリ DIY、工具

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プライヤーレンチ

コンフォートハンドル

150mm

8605-150

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