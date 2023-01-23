『ＨＡＲＶＥＳＴ ムスタッシュＶＭＲショルダー小 BLK MISC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 20分に出品され03月21日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＨＡＲＶＥＳＴ ムスタッシュＶＭＲショルダー小 BLK MISC



【商品説明】

・1.ブラック

・2wayショルダーバッグ クラッチバッグ

・MOUSTACHE(ムスタッシュ)

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・合皮×白化合皮 470g

・横32×縦(かぶせなし)22～(かぶせあり)34×マチ7cm【ショルダーストラップ】84～143cm(取り外し可)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ＨＡＲＶＥＳＴ

ムスタッシュＶＭＲショルダー小

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