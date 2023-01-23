『テトラ (Tetra) LEDライト 90【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 01時 50分に出品され05月05日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) LEDライト 90
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13×92×4.2cm
・本体重量:1600g
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 99.00 cm
重量 : 2.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
¥ 7581
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
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落札価格7586円
839 入札履歴
終了
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