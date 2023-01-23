『CHAGE and ASKA LIVE DVD BOX 2 [DVD]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 09時 33分に出品され03月25日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2009/09/23 販売元:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ 登録日:2009/07/09 CHAGE＆ASKA CHAGE＆ASKA映像作品 CHAGEandASKA・チャゲアンドアスカ・チャゲアス・C&A 特典:三方背BOX／ジュエルケース 内容:＜ディスク1＞HISTORY1&2〜PRIDE〜10 years after〜＜ディスク2＞CONCERT MOVIE“GUYS”＜ディスク3＞夢の番人 SPECIAL EVENT 1993 GUYS 解説:30周年を迎えるCHAGE and ASKAのLIVE DVD BOX第2弾！