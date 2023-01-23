『リー 財布 Leeロゴプレート 高級イタリアンオイルレザー ミドルサイズ L字ファスナ小銭入れ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 57分に出品され04月13日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー 財布 Leeロゴプレート 高級イタリアンオイルレザー ミドルサイズ L字ファスナ小銭入れ ブラック



【商品説明】

・カードポケット:あり

・タテ13cmxヨコ9cmxマチ3cm

・メイン素材: レザー

・小銭入れ:あり

・札入れ:あり

・留め具の種類: ボタン

・表地: 高級イタリアンオイルレザー



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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