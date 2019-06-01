『ダイワ(DAIWA) ちょい投げ・サビキ 万能振出ロッド リバティクラブライトパック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 19時 03分に出品され03月09日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ブラック

サイズ：全長(m):2.80

スタイル：20-270

全長(m)：2.80

継数(本)：9

仕舞(cm)：45

自重(g)：192

先径/元径(mm)：1.6/19

錘負荷(号)：15-25

ルアー重量(g)：7-30

カーボン含有率(％)：28

振出 7：3調子