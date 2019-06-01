『ダイワ(DAIWA) ちょい投げ・サビキ 万能振出ロッド リバティクラブライトパック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 19時 03分に出品され03月09日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブラック
サイズ：全長(m):2.80
スタイル：20-270
全長(m)：2.80
継数(本)：9
仕舞(cm)：45
自重(g)：192
先径/元径(mm)：1.6/19
錘負荷(号)：15-25
ルアー重量(g)：7-30
カーボン含有率(％)：28
振出 7：3調子
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落札価格7586円
994 入札履歴
終了
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