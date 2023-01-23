『Nobsound 100ワットBluetooth 4.2Miniデジタルアンプ ステレオ Hi-Fi オーディオアンプ+電源【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 29分に出品され03月24日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 50W RMS X 2（4Ω、20Hz〜20kHz、0.04％THD）、ブックシェルフ/コンピュータ/デスクトップスピーカーに最適、スマートフォン/ MP3プレーヤー/ DC / TV /エコードットを入力端末として使用できます。 パラメーター Bluetooth 4.2バージョン チップ：Texas Instruments TPA3116D2 出力パワー：RMS 50W×2（4Ω、20Hz - ...