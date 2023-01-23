『直径35cmまで対応 プランタースタンド 花台 観葉植物 フラワー スタンド 室内 おしゃれ スリム 鉢 観葉 植物 置き 台 コンソール 北欧 玄関 花 プランター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 15時 29分に出品され03月25日 15時 29分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：高さ30cm
対応鉢：直径 35cmまで
耐荷重：約90kg
構造部材：ブナの木
表面加工：ラッカー塗装
2カラー：落ち着きのあるブラウン/優しい木目のナチュラル
ご注意：
サイズは人の手によって測っているため、1-2cmの誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませい。
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落札価格7585円
325 入札履歴
終了
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