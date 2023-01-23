『METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 06時 43分に出品され03月09日 06時 43分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・【タッチコントロール】タッチコントロール式の2つの調光可能LEDチャンネル -- このライトの海水照度は0%から100%まで調整可能です。様々な海のペット（サンゴ礁または魚）に適した照明に合わせて簡単に調光でき、ライトの下で繁殖するすべてのSPSやLPSの成長を促進します。完全な青色光はサンゴがより鮮やかな色を発色するようにサンゴのカルシウム吸収を助けるビタミンD3の生成を促進するため、サンゴ、プラティパス、その他の生物に適して



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※食品商品について・・・

商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。