『藤田電機製作所 WATCH LOGGER データーロガー 温度カードNFCタイプ KT-175F ピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 31分に出品され03月20日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
藤田電機製作所 WATCH LOGGER データーロガー 温度カードNFCタイプ KT-175F ピンク
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 5.70 cm
奥行 : 9.30 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7585円
592 入札履歴
終了
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