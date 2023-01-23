『藤田電機製作所 WATCH LOGGER データーロガー 温度カードNFCタイプ KT-175F ピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 31分に出品され03月20日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

藤田電機製作所 WATCH LOGGER データーロガー 温度カードNFCタイプ KT-175F ピンク



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 5.70 cm

奥行 : 9.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。