『フェルコ 剪定鋏 FELCO6 右利き用 195mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 03時 25分に出品され05月06日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軽量・コンパクトでありながら、フェルコの伝統が息づくモデル。比較的、手の小さな男性や女性向けでホームユースに適している。