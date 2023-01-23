『SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ラインドライブ SBB5054 ブラック×グレー 70cm 少年野球対応 岡本モデル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 00時 52分に出品され03月30日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ラインドライブ SBB5054 ブラック×グレー 70cm 少年野球対応 岡本モデル
【商品説明】
・アルミ合金
・対象シーズン: オールシーズン
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 69.80 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7585円
510 入札履歴
終了
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