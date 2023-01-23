『SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ラインドライブ SBB5054 ブラック×グレー 70cm 少年野球対応 岡本モデル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 00時 52分に出品され03月30日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ラインドライブ SBB5054 ブラック×グレー 70cm 少年野球対応 岡本モデル



【商品説明】

・アルミ合金

・対象シーズン: オールシーズン



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 69.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。