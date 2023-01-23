『サッカーボール スフィーダSFIDA Freestyle サッカーボール4.5号 SB-21FS01 BLK ブラック/4.5/Mens【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 46分に出品され03月21日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サッカーボール

【商品名】

スフィーダ（SFIDA） Freestyle サッカーボール4.5号 SB-21FS01 BLK （ブラック/4.5/Mens）



【商品説明】





【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。