『ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 ラピス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 33分に出品され04月19日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 ラピス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 63.20 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。