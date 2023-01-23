『フラワースタンド ガーデンラック 園芸ラック プランタースタンド 花棚 盆栽スタンド 植物スタンド ガーデン?【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 23時 52分に出品され03月16日 23時 52分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フラワースタンドフラワースタンドは様々なシーンに適しています，スタイリッシュなシンプルさ，多層設計，防錆フレーム素材，強力な支持力。スペースの合理的な使用，美しさと実用性を兼ね備えたフラワースタンドを作成します，小さな設置面積と省スペース。フラワースタンドフラワースタンドには5つの丸いプレートがあり、植木鉢やいくつかの絶妙な装飾を配置するために使用できます，多機能の使用。強力な支持力安定したフレームデザインが植木鉢を強力にサポートします。厚板幅広で厚みのあるベースに、鉢植えの花を2つ置くことができます。