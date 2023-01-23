『エヴァリス EVサーモ 600WR-III【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 47分に出品され03月27日 22時 47分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7×4.3×16cm

本体重量:0.36kg