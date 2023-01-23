『Lominie アクアリウム ライト 30W サンゴ 水槽 調光可能 リモコン クリップ led 海水魚 水槽ライト 小型 Pixie 30【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 12分に出品され03月08日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴: *固体アルミニウムハウジング *丈夫で調節可能なブラケット * 4チャンネルの強度を微調整するリモートコントローラー *優れたカラーブレンディングを備えたCOB LED * UV、赤、緑、青、白、ロイヤルブルーLEDを含むフルスペクトル 仕様: モデル：Pixie 30 適切なタンクサイズ：18 "〜24"ロングキューブタンク 実際の電力：26〜30ワット（光度を0％に暗くすることができま ...
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
¥ 7581
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落札価格7585円
522 入札履歴
終了
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