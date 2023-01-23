『ニューレジストン サンドホイル 100mm×2ｔ×16mm CC #24 金属専用 1枚【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 43分に出品され03月25日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニューレジストン サンドホイル 100mm×2ｔ×16mm CC #24 金属専用 1枚



【商品説明】

・厚み(mm):2

・外径(mm):100

・最高使用回転数(rpm):15200

・穴径(mm):16

・粒度(#):24



【サイズ】

高さ : 11.30 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。