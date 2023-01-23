『国産車/船 12V バッテリー NEXT+ NP60B20L/M-42L ネクストプラス G&Yu［正規品／セール中］【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 40分に出品され03月16日 00時 40分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 業界初となるハイブリッド車補機用としても搭載可能 ／ 安価、高性能の定番電池、国内在庫で安定品質（交換用・代替品に最適）

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