『VGP 2021 SUMMER受賞LYPERTEK PUREPLAY Z7 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド3ドライバー搭載 Bluet【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 04分に出品され05月03日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VGP 2021 SUMMER受賞LYPERTEK PUREPLAY Z7 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド3ドライバー搭載 Bluet



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。