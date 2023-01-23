『DESCENTE(デサント) 野球 フリースジャケット バリアフリース 高校野球対応 DBX-2762 Mグレー×ブラック M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 54分に出品され03月10日 15時 54分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DESCENTE(デサント) 野球 フリースジャケット バリアフリース 高校野球対応 DBX-2762 Mグレー×ブラック M



【商品説明】

・Lサイズ:身長175cm、胸囲96cm

・Mサイズ:身長170cm、胸囲92cm

・Oサイズ:身長180cm、胸囲100cm

・Sサイズ:身長165cm、胸囲88cm

・サイズ展開:S、M、L、O、XO、XA

・原産国:インドネシア

・素材:ウォームブラッシュニット(ポリエステル100%)



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。