『DESCENTE(デサント) 野球 フリースジャケット バリアフリース 高校野球対応 DBX-2762 Mグレー×ブラック M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 54分に出品され03月10日 15時 54分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DESCENTE(デサント) 野球 フリースジャケット バリアフリース 高校野球対応 DBX-2762 Mグレー×ブラック M
【商品説明】
・Lサイズ:身長175cm、胸囲96cm
・Mサイズ:身長170cm、胸囲92cm
・Oサイズ:身長180cm、胸囲100cm
・Sサイズ:身長165cm、胸囲88cm
・サイズ展開:S、M、L、O、XO、XA
・原産国:インドネシア
・素材:ウォームブラッシュニット(ポリエステル100%)
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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【asics/アシックス】BAG010 GROUND COAT ベースボール 野球 SA メンズ ウェア グランドコート ロイヤル×ホワイト M サイズ [▲][ZX]
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【asics/アシックス】BAG010 GROUND COAT ベースボール 野球 SA メンズ ウェア グランドコート ネイビー L サイズ [▲][ZX]
¥ 7581
落札価格7585円
449 入札履歴
終了
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