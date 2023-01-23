『OGKカブト ビナート レディース ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 39分に出品され04月15日 06時 39分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OGKカブト ビナート レディース ホワイト
【商品説明】
・プリズム作用を減少させ、視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計。
・標準付属レンズカラー（可視光線透過率）：ローズピンク（73％）スモーク（21％）紫外線透過率 0.1％以下（全カラー共通）
・特殊レンズコーティング：ハードコートレンズカーブ：8カーブ
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。
・紫外線カットはもちろん透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。
CMR-X01E853JIC
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
頑丈な鋼の舌スクレーパー，6インチ，8/11レンチ，初心者向け，ハンドドラム，スティック用
¥ 7583
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落札価格7585円
122 入札履歴
終了
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