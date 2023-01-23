『OGKカブト ビナート レディース ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 39分に出品され04月15日 06時 39分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

OGKカブト ビナート レディース ホワイト



【商品説明】

・プリズム作用を減少させ、視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計。

・標準付属レンズカラー（可視光線透過率）：ローズピンク（73％）スモーク（21％）紫外線透過率 0.1％以下（全カラー共通）

・特殊レンズコーティング：ハードコートレンズカーブ：8カーブ

・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。

・紫外線カットはもちろん透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。

CMR-X01E853JIC

【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。