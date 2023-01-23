『『 ミツバチ ピアス ゴールド 』 タイニー テイル Tiny tail 蜂 ビー ハチ はち 昆虫 フック 個性的 プレゼント レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 21時 51分に出品され03月16日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
『 ミツバチ ピアス ゴールド 』 タイニー テイル Tiny tail 蜂 ビー ハチ はち 昆虫 フック 個性的 プレゼント レディース
【商品説明】
・【サイズ】チェーン:約4cm、蜂:約1cm × 1.4cm × 1.3cm
・【素材】Brass、ブラックスピネル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7584円
844 入札履歴
終了
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