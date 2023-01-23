『『 ミツバチ ピアス ゴールド 』 タイニー テイル Tiny tail 蜂 ビー ハチ はち 昆虫 フック 個性的 プレゼント レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 21時 51分に出品され03月16日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

『 ミツバチ ピアス ゴールド 』 タイニー テイル Tiny tail 蜂 ビー ハチ はち 昆虫 フック 個性的 プレゼント レディース



【商品説明】

・【サイズ】チェーン:約4cm、蜂:約1cm × 1.4cm × 1.3cm

・【素材】Brass、ブラックスピネル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 『

ミツバチ

ピアス

ゴールド

』

タイニー

テイル

Tiny

tail

蜂

ビー

ハチ

はち

昆虫

フック

個性的

プレゼント

レディース