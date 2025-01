A Song of Ice and Fire テーブルトップ ミニチュア フリー フォーク ヒーローズ II ユニットボックス | 10代と大人【2025の人気アイテム】

商品情報

・各種。 SIF410

・氷と炎の歌への拡張: 卓上ミニチュアゲーム: これは完全な経験ではありません。 この拡張機能で遊ぶには、氷と炎の歌スターターセットが必要です。

・王座へのご請求: 戦場に入り、A Song of Ice and Fireからお気に入りの家をコマンドしましょう。 完璧なバランスの取れた軍隊で相手を圧倒し、邪悪な戦術で勝負。

・戦略ゲーム: 氷と炎の歌 卓上ミニチュアゲームは、非常に深いミニチュアウォーゲームプレイを提供し、侵入の障壁を事実上取り除きます。 各フィギュアは完全に組み立てられており、家にあらかじめ着色され、すぐに遊べます。合理化されたルールにより、戦闘を素早く簡単に学べます。

・フリーフォークヒーローII:このユニットボックスセットは、フリーフォークプレイヤーにユニークな巨人を自分たちの力に与えます。 Wun Wun は破壊力で、ダメージを受けてますます激怒しています。 Mag the Mightyは、おそらく最も素晴らしい巨人で、軍の司令官になることができ、軍の他の巨大なユニットに焦点を当てた独自の戦術デッキを備えています。

