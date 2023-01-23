『曼荼羅【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 48分に出品され03月26日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

曼荼羅



【商品説明】

・対象年齢 :12才以上



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 曼荼羅