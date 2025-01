バイク用風防 2018 2019 2020 ハスクバーナ スヴァルトピレン ビトピレン 701 401 250用 風防 スクリーン ブラケット ヘッドライトマウント【2025の人気アイテム】

商品情報

Installation Conditions:? Round Headlight Naked Bikes With Side Support Bracket

Compatible:

For2016-2020 Husqvarna Svartpilen 701 401

For2016-2020 Husqvarna Vitpilen 701 401

For2020 Husqvarna Svartpilen Vitpilen 250

Specification:

Condition: 100% Brand New

Material : High Quality Acrylic Windscreen And Metal Bracket

Color : Gray Clear

Quanity: 1 Set Mounting Bracket Included

Headlight Diameter Requirement:?Equal to 8 or Less than 8

Installation Requirement: Round Headlight With Both Side Support Mounting Bracket

Features:Personality modification,Classic minimalist style design,Perfect look on your bikes!