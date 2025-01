ロードメジャー 距離測定器 ウォーキングメジャー ロードカウンター 折り畳み可能 0?99999.9M 小型車輪 大画面 精密測定 道路 舗【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ロードメジャー 距離測定器 ウォーキングメジャー ロードカウンター 折り畳み可能 0?99999.9M 小型車輪 大画面 精密測定 道路 舗



【商品説明】

・(Precision Measurements) The high-precision load measuring device is perfect for construction workers, farmers, etc

・Anti-Slip: Load measuring device with thick anti-slip wheels. Suitable for precision measurements of roads, pavement, or land

・Large Screen / Foldable: Load measuring device with foldin



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 70.80 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。