『Speedoスピード ユニ 大人用 スイムゴーグル 光学式 Vanquisher 2.0 並行輸入【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 59分に出品され04月22日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・スモーク -4 USXVANQUISHEROPTICAL2.0A

・パノラマレンズ。周辺視野が向上。

・クッション性のあるシリコンシール。

・4つのノーズピースオプション。

・補正レンズは、近視のスイマーがよく見えます。

・マイナスディオプターの範囲で提供される光学ゴーグル: -1.0 から -8.0