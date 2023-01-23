『シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 21分に出品され04月20日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)
【商品説明】
・内容量:12個
・原産国:ドイツ
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :9.6cm×3.3cm×11.5cm
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)
¥ 7583
シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)
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シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)
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落札価格7584円
573 入札履歴
終了
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