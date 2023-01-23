『シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 21分に出品され04月20日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

シック Schick クアトロ4 チタニウム 替刃 4枚刃 (12コ入)



【商品説明】

・内容量:12個

・原産国:ドイツ

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :9.6cm×3.3cm×11.5cm



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。