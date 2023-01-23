『タカショー ベジトラグ フレーム温室セット ウォールハガー S VGT-A04S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 49分に出品され03月21日 22時 49分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー ベジトラグ フレーム温室セット ウォールハガー S VGT-A04S



【商品説明】

・フレームサイズ:約幅99.5cm×奥行41.5cm×高さ61cm

・付属品:固定金具2個

・商品にプランター本体は含まれません

・温室カバーとフレームのセット

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 70.60 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。