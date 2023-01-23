『まとめ買いヤクルトヘルスフーズ 私の青汁 360g(4gx90袋)×3箱【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 08時 52分に出品され04月30日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
まとめ買いヤクルトヘルスフーズ 私の青汁 360g(4gx90袋)×3箱
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7584円
814 入札履歴
終了
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