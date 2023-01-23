『QEZER 子供用寝袋 マミー型 ダウン寝袋 キッズ 600FP高級羽毛充填 快適温度-1℃~15℃ コンパクト 超軽量 持ち運びがしやすい【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 13時 48分に出品され04月19日 13時 48分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QEZER 子供用寝袋 マミー型 ダウン寝袋 キッズ 600FP高級羽毛充填 快適温度-1~15 コンパクト 超軽量 持ち運びがしやすい キャンプ スクール昼寝 子供用ギフト パジャマパーティー 防災 避難用
【商品説明】
・【お子様への最高のギフト】海辺のエレメントパターンやかわいい動物のイメージの子供用寝袋は、想像力を刺激し、楽しいグラフィックデザインは、屋内/屋外の両方で子供、男の子、女の子に人気があります。 暖かくて持ち運びやすい子供用ダウン寝袋は、室内での実用性だけでなく、持ち出す楽しさもあり、お子さまは屋外でのキャンプが大好きになるでしょう！ 自然を愛でる！ この子供用寝袋は、どんな男の子/女の子にも最適な贈り物です。
・【子供が持ち運びやすい】キッズ寝袋使用サイズ：170cm×70cm×35cm、収納サイズ：30cm×18cm（専用圧縮収納袋）、総重量：約820g。 子供用寝袋は、身長155cm、体重45kgまでのお子様に対応します。 収納後の子供用寝袋は、超コンパクトに小さくなります。 バッグには2本の固定用ストラップが付いているので、子
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¥ 7584
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落札価格7584円
94 入札履歴
終了
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