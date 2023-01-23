ハウスBM マルチリョーバコアドリル MRH (ヘッド) MRH-65【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×8材等への穴あけ作業に

使 用 電 動 機 :電気ドリル・振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です

ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です

ワンタッチダイヤルアダプターNの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます

PAT.ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です

「クズ取りポン! センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます

Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています

有効長(mm):105