『（正規品）アトムハウスペイント 油性ルーフコートトタン用7Lオーシャンブルー ATOM HOUSE PAINT 日用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 28分に出品され03月12日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：アトムハウスペイント / ATOM HOUSE PAINT

商品名：油性ルーフコートトタン用7Lオーシャンブルー



JANコード：4971544016122



オーシャンブルー



トタン板への密着がよく、優れた耐久性。トタン板への密着がよく、優れた耐久性。鉄部木部にも使用できます。サイズ：240×240×175mm重量：9440g属性／仕上がり感／塗り回数：油性つやあり／1回塗り用途：トタン／カラートタン、トタン屋根、下見トタン、トタン塀、木部／破風、戸袋、鉄部／鉄骨、パイプ、ホームタンク外面塗り面積：0.7L：8〜10m2（タタミ枚数換算約5.5枚）、1.6L：18〜23m2（タタミ枚数換算約13枚）、7L：80〜100m2（タタミ枚数換算約55枚）、14L：160〜200m2（タタミ枚数換算約110枚）表面乾燥時間：夏期約6時間、冬期約12時間※気温23、湿度50％時の場合うすめ液／刷毛洗い：通常／不要、濃い時／ペイントうすめ液ハケ洗い：ペイントうすめ液色見本はご使用端末により若干の誤差がございますので、ご注意ください。ス…