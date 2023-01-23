『NEMO(ニーモ) ワゴントップ4P/LX用フットプリント NM-AC-FP-WAG4P【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 06時 40分に出品され03月22日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEMO(ニーモ) ワゴントップ4P/LX用フットプリント NM-AC-FP-WAG4P
【商品説明】
・NEMO ワゴントップ4P用
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 25.10 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7583円
669 入札履歴
終了
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