『ぽぽちゃん お人形 お風呂もいっしょぽぽちゃん【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 16分に出品され03月25日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
着せかえ人形
【商品名】
ぽぽちゃん お人形 お風呂もいっしょぽぽちゃん
【商品説明】
・対象年齢 :2歳から
・対象性別 :女の子
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 18.60 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7583円
770 入札履歴
終了
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