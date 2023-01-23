『ぽぽちゃん お人形 お風呂もいっしょぽぽちゃん【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 16分に出品され03月25日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着せかえ人形

【商品名】

ぽぽちゃん お人形 お風呂もいっしょぽぽちゃん



【商品説明】

・対象年齢 :2歳から

・対象性別 :女の子



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。