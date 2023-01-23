『ショートドレス アンティーク ひざ丈 ガール 子供ドレス 袖付き 袖あり バブル袖 演奏会 フラワーガール ベールガール リングガール フォーマル 七五三 可愛い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 56分に出品され03月03日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ セット内容 ]

子供ドレス

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ カラー ]

ホワイト



[ 素材 ]

チュール/ポリエステル



[ サイズ ](cm)

110/バスト60 ウエスト56 ドレス丈61

120/バスト64 ウエスト60 ドレス丈66

130/バスト68 ウエスト64 ドレス丈72

140/バスト72 ウエスト68 ドレス丈76

150/バスト76 ウエスト72 ドレス丈80

160/バスト80 ウエスト76 ドレス丈82

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。

※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。



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