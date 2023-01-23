『ショートドレス アンティーク ひざ丈 ガール 子供ドレス 袖付き 袖あり バブル袖 演奏会 フラワーガール ベールガール リングガール フォーマル 七五三 可愛い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 56分に出品され03月03日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
子供ドレス
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
ホワイト
[ 素材 ]
チュール/ポリエステル
[ サイズ ](cm)
110/バスト60 ウエスト56 ドレス丈61
120/バスト64 ウエスト60 ドレス丈66
130/バスト68 ウエスト64 ドレス丈72
140/バスト72 ウエスト68 ドレス丈76
150/バスト76 ウエスト72 ドレス丈80
160/バスト80 ウエスト76 ドレス丈82
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。
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大量注文にも対応しています。
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落札価格7583円
197 入札履歴
終了
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