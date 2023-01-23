『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ルナ 女性向け LN-0005 DMBR デミブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 25分に出品され03月03日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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オススメ用途 ゴルフ、テニス、ランニング、アウトドア
可視光線透過率 47%(晴天?曇天向き)
紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
セット内容 セミハードケース、取扱説明書
サイズ(フロント外寸)高さ4.1cm 横幅13.8cm / 重さ21g
フレーム素材 ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
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落札価格7583円
192 入札履歴
終了
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