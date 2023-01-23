『TOMIX Nゲージ E233-1000系 京浜東北線 増結4両セットII 92350 鉄道模型 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 18時 09分に出品され04月01日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ E233-1000系 京浜東北線 増結4両セットII 92350 鉄道模型 電車
【商品説明】
X00192TAYU
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 30.50 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
724 入札履歴
終了
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