『バービー(Barbie) ファッションアップ 着せ替え人形関節が曲がるドール、アクセサリーセット3歳~GRN28【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 16時 18分に出品され03月03日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) ファッションアップ 着せ替え人形関節が曲がるドール、アクセサリーセット3歳~GRN28
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 26.50 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
840 入札履歴
終了
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