『SONY カナル型イヤホン ブラック MDR-EX300SL/B【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 01時 52分に出品され05月04日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SONY カナル型イヤホン ブラック MDR-EX300SL/B



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。