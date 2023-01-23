『そば打ち粉（花粉） 10kg 打粉 前田食品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 11時 37分に出品され04月17日 11時 37分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品紹介
そばの中心部分のみを使用した打ち粉です。そばを打つ際に生地が板につかない様に使用します。
サラサラした使用感は一度使ったら手放せません。
玄蕎麦１００％ですが、打ち粉をを練ってそばは打てません。
内容量
10kｇ
原材料
そば
原産国
国外
賞味期限
製造後4ヶ月 発送時残り1ヶ月以上
保存方法
直射日光、高温多湿、臭いの強いものを避け冷暗所で保存
製造者
前田食品株式会社
アレルゲン
そば
コンタミ
生産ライン上でそば以外の特定原材料は使用しておりません。
梱包時、小麦を含む製品と同じ部屋で梱包しています。
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¥ 7770
落札価格7582円
219 入札履歴
終了
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