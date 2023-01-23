そば打ち粉（花粉） 10kg 打粉 前田食品【2024年最新】

商品情報

商品紹介

そばの中心部分のみを使用した打ち粉です。そばを打つ際に生地が板につかない様に使用します。

サラサラした使用感は一度使ったら手放せません。

玄蕎麦１００％ですが、打ち粉をを練ってそばは打てません。



内容量

10kｇ



原材料

そば



原産国

国外



賞味期限

製造後4ヶ月 発送時残り1ヶ月以上



保存方法

直射日光、高温多湿、臭いの強いものを避け冷暗所で保存



製造者

前田食品株式会社





アレルゲン

そば



コンタミ

生産ライン上でそば以外の特定原材料は使用しておりません。

梱包時、小麦を含む製品と同じ部屋で梱包しています。