『KAHLER ケーラー HAMMERSHOI ハンマースホイ ベース H200 ミント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 01分に出品され03月09日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KAHLER ケーラー HAMMERSHOI ハンマースホイ ベース H200 ミント
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.40 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
820 入札履歴
終了
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