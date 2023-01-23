『SHIMANO FD-M786 ブラック バンドタイプφ34.9mm(31.8/28.6mmアダプタ付) ダウンスイング/デュアルプル 2X【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 11分に出品され03月13日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SHIMANO FD-M786 ブラック バンドタイプφ34.9mm(31.8/28.6mmアダプタ付) ダウンスイング/デュアルプル 2X



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自転車

フレーム、パーツ タグ SHIMANO

FD-M786

ブラック

バンドタイプφ34.9mm(31.8/28.6mmアダプタ付)

ダウンスイング/デュアルプル

2X