『PETKIT 自動給餌器 色々な種類のフードに適応 タイマー式 スマホ管理 定時定量 手動給餌可 2WAY給電 IOS Android対応 日本【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 19時 15分に出品され03月04日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自動・グリーン

・外出でも安心残業や外出などの時に、スマホで定時定量に餌やりができ、ペットの食事を心配する必要がなく、飼い主が安心できる自動給餌器です。また、天面ふたに無毒無臭なシリコンパッキンが取り付け、餌の排出口までも密封されており、いつでも餌の新鮮を維持し、ペットの健康を守ってくれます。仕事に忙しい、定時に帰れない、外出あるいは出張の多い方におすすめします

・給餌量を設定可能ドライフードはもちろん、フリーズドライフード、エアドライフード、およびミックスフードにも対応でき、汎用性が高いです。また、3Lの大容量タンクが付いており、給餌プランにより給餌量は5段階(10g/20g/30g/40g/50g)に調整でき、給餌回数は一日に最大10回までに設定可能で、自動給餌に限らず、ダイエットや療養中の食事管理も対応し、ペットのヘルシーな生活にサポートします

・2WAY給電で停電も安心便利な２WAY給電式により、付属されたACアダプターからの給電はもちろん、電池給電も対応可能です。単4形アルカリ乾電池5本を常備すれば、万が一、停電する場合に電池で稼働し、災害時にも安心して