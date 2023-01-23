『PETKIT 自動給餌器 色々な種類のフードに適応 タイマー式 スマホ管理 定時定量 手動給餌可 2WAY給電 IOS Android対応 日本【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 19時 15分に出品され03月04日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自動・グリーン
・外出でも安心残業や外出などの時に、スマホで定時定量に餌やりができ、ペットの食事を心配する必要がなく、飼い主が安心できる自動給餌器です。また、天面ふたに無毒無臭なシリコンパッキンが取り付け、餌の排出口までも密封されており、いつでも餌の新鮮を維持し、ペットの健康を守ってくれます。仕事に忙しい、定時に帰れない、外出あるいは出張の多い方におすすめします
・給餌量を設定可能ドライフードはもちろん、フリーズドライフード、エアドライフード、およびミックスフードにも対応でき、汎用性が高いです。また、3Lの大容量タンクが付いており、給餌プランにより給餌量は5段階(10g/20g/30g/40g/50g)に調整でき、給餌回数は一日に最大10回までに設定可能で、自動給餌に限らず、ダイエットや療養中の食事管理も対応し、ペットのヘルシーな生活にサポートします
・2WAY給電で停電も安心便利な２WAY給電式により、付属されたACアダプターからの給電はもちろん、電池給電も対応可能です。単4形アルカリ乾電池5本を常備すれば、万が一、停電する場合に電池で稼働し、災害時にも安心して
PETKIT 自動給餌器 色々な種類のフードに適応 タイマー式 スマホ管理 定時定量 手動給餌可 2WAY給電 IOS Android対応 日本
¥ 7582
2023最新DOEL 猫自動給餌器 ペット中小型犬 4L 音声録音 定時定量給餌 水洗い可能ステンレス製ボウル アプリ対応 使いやすい 2W
¥ 7582
ブリシア 自動給餌器 猫 中小型犬用 Wi-Fi接続 ペットフィーダー 大容量4L 定時定量 ペット給餌器 自動 えさやり ドライフード専用
¥ 7582
ブリシア 自動給餌器 猫 大中小型犬用 タイマー式 簡単ボタン操作 ペットフィーダー 大容量6L 定時定量 ペット?
¥ 7582
JPFASHIONING犬 食器 ペット食器スタンド 餌皿 猫 ペット食器台 ペット用食器 ペットダブボウルスタンド 犬食器ステンレス ペッ
¥ 7581
NITTO(日東) M106-NAS 128/ドロップ/リーチ/78 φ26.0 SILVER 幅420 (シルバー 420mm)
¥ 7581
ペットフード ストッカー 真空 自動排気 13L ペットフード 収納バケツ 犬餌 猫餌 保存容器 真空ストッカー ワンタッチで制御
¥ 7581
ブリシア 自動給餌器 多頭飼い 猫 中小型犬用 録音可 手動給餌可 2WAY給電 タイマー式 乾燥剤内蔵 2個のステンレス製トレイ付き 定時定量 5L大容量
¥ 7581
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S ナチュラル
¥ 7580
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S ナチュラル
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
¥ 7580
Sungmor ペット 餌入れ スタンド 給水器 給餌 給水 安定 ボウル付き 滑り止め ステンレスボウル付き 取り外し可能 犬型
¥ 7580
落札価格7582円
488 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！