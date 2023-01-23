『ファインシード東京 ビジネスリュック PW5151 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 薄マチ 15.8L 軽量 通勤 出張【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 12時 59分に出品され04月05日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファインシード東京 ビジネスリュック PW5151 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 薄マチ 15.8L 軽量 通勤 出張



【商品説明】

・タテ48.5cmxヨコ32cmxマチ15cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ポリエステル

・重量:600g



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ファインシード東京

ビジネスリュック

PW5151

バックパック

B4サイズ対応

15インチPC対応

薄マチ

15.8L

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通勤

出張