『ファインシード東京 ビジネスリュック PW5151 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 薄マチ 15.8L 軽量 通勤 出張【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 12時 59分に出品され04月05日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファインシード東京 ビジネスリュック PW5151 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 薄マチ 15.8L 軽量 通勤 出張
【商品説明】
・タテ48.5cmxヨコ32cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ポリエステル
・重量:600g
【サイズ】
高さ : 15.80 cm
横幅 : 34.60 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
334 入札履歴
終了
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